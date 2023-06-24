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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيادة الحيز العمراني لمدن شمال سيناء

زيادة الحيز العمراني
زيادة الحيز العمراني لمدن شمال سيناء
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قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التوسعات المستقبلية لمدينة العريش في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، لاستيعاب الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والوفد المرافق لها، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المهندس سالم سالمان، مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة على انشاء عدد من المنشآت الحكومية غرب مدينة العريش.
وأكد المحافظ اهتمام الرئيس السيسي بمحافظة شمال سيناء من خلال زيادة الحيز العمراني لمختلف مدن المحافظة وخاصة مدينة العريش عاصمة المحافظة في ظل الزيادة السكانية المتوقعة.
بدورها أكدت الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، على قيام الهيئة بتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية على المستوى المحلي للمدن والقرى والتوابع في مختلف محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.
أشارت إلى قيام الهيئة بالمسح الشامل لمدينة العريش والرفع المساحي تمهيدًا لزيادة الحيز العمراني في منطقة غرب مدينة العريش في ضوء التوسعات المستقبلية والزيادة السكانية.

أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزارة الإسكان