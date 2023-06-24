محافظ شمال يكرم مديرة مدرسة بالعريش

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مدير مدرسة علي بن ابي طالب الإعدادية بالعريش نبيلة عيد علي الحجاوي، لتفانيها في العمل، بمنحها شهادة تقدير، بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وغريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.

وأكد المحافظ أن المكرمة ساهمت في تنفيذ الصيانة البسيطة للمدرسة طبقا للأصول الفنية وعلي أكمل وجه، فضلًا عن المحافظة علي أثاث المدرسة ورعاية الحديقة والحفاظ علي اللمسات الجمالية داخل المدرسة، وجعلها مثالا يحتذي به.

وأضاف المحافظ، أنه تقديرًا لدورها في صيانة المدرسة قامت هيئة الأبنية التعليمية بتكريمها منحها شهادة تقدير و"شنطة عدة" للصيانة البسيطة لاستخدامها في صيانة المدرسة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكريم مديرة المدرسة لتكون قدوة لباقي مديري المدارس للحفاظ علي المدارس واجراء الصيانة البسيطة وإعادة الانضباط والعمل علي الحفاظ علي مرافق الدولة، والاعتماد في الصيانة علي العاملين في المدرسة.

بدورها وجهت مديرة المدرسة الشكر الي المحافظ علي التكريم، مؤكدة أن هذا التكريم ليس لشخصا فقط بل لكل العاملين في المدرسة والذين عملوا بجد واجتهاد حتي تخرج المدرسة في أفضل صورة.