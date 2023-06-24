"بانوراما سفر أعمال الرسل" فى اجتماع الشهيد أبوسيفين بإيبارشية السويس

أقام اجتماع الشهيد أبوسيفين بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس اجتماعه الاسبوعى حول "بانوراما سفر اعمال الرسل" وبدأ الاجتماع بالصلاة وباقة من الترانيم الروحية وفقرات متنوعة ما بين قراءة الإنجيل وحياة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس ابى سيفين ومسابقات وايضا فقرة عن كيفية حساب مدة صوم الرسل كما تم عرض معلومات صحية عن جسم الانسان.

وتحدث الدياكون بولا جرجس من كنيسة الملاك ميخائيل بالسويس عن بانوراما سفر اعمال الرسل حيث تجول خلالها في دروب الواقع الذي تجسده أحداث السفر وخصائصه التي يطالعنا بها عبر العديد من الأحداث التى تقدم لنا الرسل الذين جالوا مبشرين بالكلمة فى 28 اصحاح، وكاتبة القديس لوقا الانجيلى تكملة لإنجيله وزمن كتابته قبل خراب أورشليم (70م)، وسماته يُسمى "أنجيل الروح القدس" يبرز بقوة شخص السيد المسيح القائم والممجد والسفر موجّه للكنيسة في كل زمان ومكان وقوةعمل الروح القدس فى حياتنا وكررت فى السفر كلمتا الروح القدس 54 مرة.

واختتم الاجتماع بتمجيد بالشموع للشهيد أبوسيفين وللملاك ميخائيل بمناسبة اعيادهم وانطلقت الصلاة والطلبة من أجل أن يعم السلام والرخاء والمحبة العالم كله



