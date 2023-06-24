قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ - كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام -– كمية من مخدر الهيروين– 100 قرص مخدر – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8 متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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ضبط كميات كبيرة من المخدرات في دمياط
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ - كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ - كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: