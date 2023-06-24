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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلطات القرم تنفي ما تردد من أنباء عن وقوع انفجارات في شبه الجزيرة

القرم الروسية
القرم الروسية
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 نفت سلطات جمهورية القرم الروسية الموالية لموسكو صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقوع انفجارات في شبه الجزيرة.
وقال مستشار رئيس القرم أوليج كريوتشكوف - في تصريح، اليوم السبت - "يجري عبر الشبكات الاجتماعية في أوكرانيا نشر أنباء حول وقوع انفجارات في شبه جزيرة القرم، ولكن كل شيء هادئ في شبه الجزيرة، ولا صحة لهذه الأخبار المضللة".
وأضاف: "أن أصحاب ومسؤولي هذه الشبكات والمواقع، التي يتم من خلالها نشر المعلومات الكاذبة، معروفون لنا".
وفي السياق، نفى حاكم مقاطعة فورونيج جنوب غرب روسيا ألكنسدر غوسيف، وفقا لـ"روسيا اليوم"، ما تردد من أنباء حول تحرك قوافل عسكرية بين مناطق المقاطعة، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاجنر" للعصيان المسلح.
وقال "إن هذه الأنباء هي استفزازات إعلامية من الساعين لزعزعة الاستقرار في البلاد"، داعيا لتلقى المعلومات من المصادر ووسائل الإعلام الرسمية.
وكنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية قد فعلت اليوم إجراءات مكافحة الإرهاب في مقاطعة "فورونيج" وإغلاق جزء من الطريق السريع (M4)، فيما يتسم الوضع الأمني في وسط المدينة بالهدوء.

القرم موسكو أوكرانيا