رئيس نيجيريا يعين مستشارا للأمن القومي وسط تغييرات واسعة في القيادات الأمنية والعسكرية

السبت 24/يونيو/2023 - 02:23 م

أصدر أحمد بولا تينوبو رئيس نيجيريا، قرارا بتعيين الدكتور نوح ريبادو في منصب مستشار الأمن القومي لنيجيريا، وذلك في إطار حركة تغييرات في شاغلي المناصب القيادية العسكرية والأمنية ومؤسسة الرئاسة في نيجيريا.

كان ريبادو يعمل مستشارا للرئاسة النيجيرية لشئون الأمن وسبق له أن أسس أول مفوضية وطنية عليا لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا وتولى إدارتها بكفاءة فصارت الجهاز الأول لمحاربة الفساد في نيجيريا، فصار الدكتور نوح ريبادو هو العدو الأول للفاسدين والمتلاعبين بأموال الدولة وغاسلي الأموال وتجارة النفط.

ويعد منصب مستشار الأمن القومي من المناصب الهامة لتقرير الأمور الاستراتيجية في نيجيريا التي تتمتع بثقل سكاني كبير (210 ملايين نسمة) وثوات طبيعية وتعدينية هائلة وقوات مسلحة نظامية تعد الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما أهل نيجيريا للعب دور محوري في عمليات حفظ السلام الأفريقية والأممية.

وفي السياق، أعفى رئيس نيجيريا عددا من قيادات القوات المسلحة طالت رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأفرع الرئيسية والاستخبارات العسكرية، والمفتش العام وقائد حرس الحدود والجمارك، واستبدلهم بتعيين قيادات بديلة.

وبحسب بيان صاد عن ويلي بيساي المتحدث الإعلامي في الرئاسة النيجيرية فقد عين الرئيس النيجيري، الجنرال سي جي موسى في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية، وتي إيه لاباجا في منصب رئيس أركان القوات البرية، ونائب الأدميرال ايه ايه أولجا في منصب رئيس أركان القوات البحرية.

كما عين الرئيس النيجيري نائب المارشال اتش بى أبوبكرا رئيسا لأركان القوات الجوية، وعين قائدا جديدا لجهاز الاستخبارات العسكرية الوطنية وأسند قيادة قوات الشرطة وإنفاذ القانون الاتحادية إلى كايودى ايجبيتكون الذي صار مفتشا عاما للشرطة النيجيرية.

كما شملت التغييرات إقالة حامد علي رئيس جهاز حرس الحدود والجمارك في نيجيريا وتعيين اديينى باشير اديجوا بدلا منه وهو الجهاز شبه العسكري المعنى بحماية النقاط الحدودية للدولة والمنافذ التجارية والجمركية مع الدول المجاورة.

وأصدر الرئيس النيجيري قرارا بتعيين الجنرال اديبيسى اوسانيا قائدا لفيلق الحرس الجمهوري بمؤسسة الرئاسة وعين الكولونيل مسعود عبدون يوسف قائدا للفرقة السابعة من قوات الحرس الجمهورية المعنية بتأمين العاصمة الاتحادية أبوجا، وتعيين قيادات جديدة للألوية 177 من الحرس الرئاسي بولاية ناصيروا التي تقع إلى الشمال من العاصمة النجييرية و102 المسئول عن تأمين ولاية نيجر واللواء 176 المسئول عن حماية المنشئات العامة وأهداف السيطرة القومية في العاصمة النيجيرية.

كما عين الرئيس النيجيري ضباطا جددا كقادة لأفرع التسليح والذخيرة والمدفعية والمركبات والاستخبارات الرئاسية الخاصة في مؤسسة الرئاسة.

وعين الرئيس النيجيري يخديجة بالا عثمان مستشارة خاصة له لتنسيق السياسات وعبد الله أبوبكر جوميل مستشارا خاصا له لشئون مجلس الشيوخ النيجيري واوليراجو ابراهيم مستشارا خاصا للرئيس لشئون مجلس النواب وذلك ضمن فريق العمل الرئاسي التابع لرئيس الدولة ووفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بذلك.