فتح باب الحجز للخراف البلدي للأضاحي بسعر 168 جنيها للكيلو القائم بمديرية الزراعة بأسوان

استعدادات متواصلة ومكثفة تقوم بها أجهزة محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفى هذا الإطار وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد أعلنت مديرية الزراعة بأسوان بقيادة المهندسة أمانى بدر عن فتح باب الحجز للخراف البلدى للأضاحى بسعر 168 جنيها للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بدءًا من السبت 24 يونيو الجارى وذلك بمقدم حجز 500 جنيه، كما أنه يتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضى ( 0974660679 ).

وفى نفس السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد قامت المديرية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية إستعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بتنفيذ حملات للتطهير بمناطق أسواق الطيور والدواجن بنطاق حى وسط المدينة للحفاظ على سلامة المعروضات، وأيضًا الصحة العامة للمواطنين، وتكامل مع ذلك قيام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وإداراة الطب البيطرى، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بحملة مكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات من المعروضات للسلع الغذائية المتنوعة حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 10 محاضر صحة، و8 محاضر لعدم وجود رخصة نشاط.

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