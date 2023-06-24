بطريرك موسكو وعموم روسيا: أي محاولة لزرع الفتنة داخل البلاد هي أكبر جريمة ولا يمكن تبريرها

السبت 24/يونيو/2023 - 02:17 م

وصف بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل محاولات زرع الفتنة داخل البلاد أثناء الأعمال القتالية بأنها "أكبر جريمة ولا يمكن تبريرها".

وجاء على الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، نقلا عن البطريرك كيريل اليوم /السبت/، "اليوم، عندما يقاتل إخواننا ويموتون على الجبهات ويقومون بواجبهم بنكران الذات، عندما يوجه العدو كل الجهود لتدمير روسيا، فإن أي محاولة لزرع الفتنة داخل البلاد هي أعظم جريمة وليس لها أي مبرر على الإطلاق".

ومن جهته، حث عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في بيان، سكان العاصمة الروسية على التزام الهدوء وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية فقط، مشيرا إلى اتخاذ التدابير اللازمة في موسكو للحفاظ على الأمن.

وقال: "الرجاء الثقة فقط بالمصادر الرسمية، أحثكم على التزام الهدوء.. ولقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه اليوم أن قوتنا اليوم تكمن في وحدتنا واستقرار المجتمع".

وفي السياق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الحل الصحيح الوحيد هو الالتفاف حول القائد الأعلى، الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن المواجهات الداخلية لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف.