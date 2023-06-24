رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأت قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.