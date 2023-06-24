انفجار قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف الروسية (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر انفجارًا بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف في جنوب روسيا، والتي قالت قوات فاجنر أنها استولت عليها.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حذر من أن أولئك الذين يسلكون ما أسماه طريق الخيانة أو التمرد المسلح، وقال إنهم سوف يعاقبون، بعد أن قال رئيس منظمة فاجنر شبه العسكرية إن قواته سيطرت على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين.

وقال بوتين في خطاب للشعب الروسي، السبت، إن الأعمال العكسية ضد أولئك الذين يقاتلون في الجبهة هي طعنة في مؤخرة البلاد، وتعهد برد قاس وعقاب لأولئك الذين يخططون لـ "تمرد مسلح".