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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العلاج الحر"بالدقهلية: المرور على 162 منشأة طبية خاصة وغلق 13 أخرى مخالفة

جانب من الجولات التفتيشية
جانب من الجولات التفتيشية
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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضى  بالمرور على 162 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 9شكاوى.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 89 عيادة خاصة إلى جانب 8 مستشفيات وعيادات تخصصية ونحو 28 مركزاُ طبيًا.

وأشار فؤاد إلى أنه جرى معاينة نحو 19 منشأة من بينها 13 عيادة خاصة و3 مراكز طبية وتم منح الترخيص ل 9  مراكز وعيادات خاصة جديدة كما  تم إصدار قرارات  بالغلق الإداري لنحو 13 منشأة لعدم استفياء الشروط،و إعادة فتح 17 أخرى. 

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إدارة العلاج الحر الاشتراطات الصحية الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية