ننشر موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، موعد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمراحل الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) والشهادة الإعدادية والتعليم الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتبدأ امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من السبت الموافق 15 / 7 / 2023 حتى الأربعاء 19 / 7 / 2023 ولمدة خمسة أيام

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 22 / 7/ 2023 حتى الخميس 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام من السبت 15 / 7/ 2023 وتنتهي الثلاثاء 25 / 7/ 2023 م للصف الأول وتنتهي الاثنين 24 / 7/ 2023 للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 15/ 7/ 2023 لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) وتنتهي الاثنين الموافق 24 / 7/ 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 /7 / 2023 م.