حصاد أحدث أنشطة حياة كريمة.. اختيار 6 طلاب للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت الدولية بأمريكا

شهدت الأيام الماضية نشاط حافل للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ،حيث اطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسابقة مايكروسوفت لطلاب المدارس لاختيار أفضل 6 طلاب للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت الدولية والمقامة في أمريكا.

وفي مدة 10 أيام تم امتحان 20 ألف طالب من محافظات مختلفة وتم اختيار 100 حضروا للمشاركة فضلا عن قيام مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة المستقبل ووزارة التربية والتعليم بتنظيم ورشتين عمل لتعريف الطلاب بالمؤسسة والجهود المبذولة وأهمية العمل التطوعي بجانب المناقشة في عدد كبير من المشروعات اللي بتقوم بيها المؤسسة.

كما شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية علاجية متخصصة في طب الأسنان نظمتها كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لأهالي قرية أبو الحديد بمحافظة الجيزة حيث تم الكشف على أكثر من 200 شخص وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج كما أن القافلة شملت جانب توعوي وتثقيفي للأطفال الموجودين عن أهميه وكيفية العناية بالأسنان.

كما قامت مؤسسة حياة كريمة بمناسبة عيد الأضحي مع مبادرة "يدوم الفرح"، بتجهيز ٥٠ عروسة من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء ومن كل مدن المحافظة ( نويبع ، دهب، شرم الشيخ، طور سيناء، ابو رديس، ابو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين) بكافة تجمعاتهم ووديانهم بحضور اللواءخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتم توزيع الأجهزة الكهربائية وسط فرحة كبيرة لأهالي العرائس والمقبلات على الزواج.

كما تم الانتهاء تدريب الدفعة الثانية من برنامج value للمدارس والجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتم اختتام التدريب بيوم ميداني.

كما تم زيارة قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتفقد مشاريع عديدة خاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري أهمها المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والوحدة البيطرية ومركز طب الاسرة والمركز الطبي ومدرسة الأحراز الابتدائية ومدرسة الأحراز الإعدادية ونقطة الشرطة ونقطة الإطفاء ونقطة الإسعاف حيث تعرف الطلاب كل شئ عن مشاريع حياة كريمة ومدى استفادة المواطنين منها.

كما أن مؤسسة حياة كريمة ستكمل مهمتها في إستقبال الدفعات الجديدة من الطلاب لتلقي التدريبات بشكل مستمر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

