خاص.. "المركزي" يطبع 2.5 مليارًا فئة العشرين جنيه البلاستكية الجديدة

كشف مصدر رفيع المستوي في البنك المركزي المصري، أنه تمت طباعة نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ 20 جنيهات، وتم طرحها بالبنوك، حتى يتم إتاحتها للمواطنين “فكة” بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر في مكالمة تليفونية مع البوابة نيوز، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيهات.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن منذ ايام طرح 20 جنيه البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وذكر البنك المركزي المصري أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.