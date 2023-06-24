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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلماني: زيارة "جوارديولا" لمصر فرصة رائعة للترويج للسياحة

المدرب الأسباني
المدرب الأسباني "بيب جوارديولا" وأسرته
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‏قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار ‏العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" وأسرته إلى ‏المتحف القومي للحضارة المصرية لها أهمية كبرى، إذ أنه لا يوجد شك في كون ‏كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدا بدور هيئة تنمية ‏السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ أنها أعدته له غداء أمام الأهرامات.‏
 وأضاف "محسب"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، اليوم السبت: ‏‏"استقبلنا جوارديولا  بصورة تليق بحجمه، إذ أن هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ ‏الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن ‏الضروري استغلال الحدث لما بعد"، مشيرا إلى أن هناك متابعة أمنية لجوارديولا ‏من أجل ضمان رحلة مستقرة دون معوقات، مؤكدا على سعادة جوارديولا وأسرته ‏بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏
وتابع أنه يتم التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية  ‏في الترويج للسياحة في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصة رائعة لهيئة تنمية ‏السياحة لاستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.‏
 

عضو مجلس النواب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المتحف القومي للحضارة الوطني