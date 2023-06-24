قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" وأسرته إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لها أهمية كبرى، إذ أنه لا يوجد شك في كون كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدا بدور هيئة تنمية السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ أنها أعدته له غداء أمام الأهرامات.
وأضاف "محسب"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "استقبلنا جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ أن هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن الضروري استغلال الحدث لما بعد"، مشيرا إلى أن هناك متابعة أمنية لجوارديولا من أجل ضمان رحلة مستقرة دون معوقات، مؤكدا على سعادة جوارديولا وأسرته بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أنه يتم التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية في الترويج للسياحة في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصة رائعة لهيئة تنمية السياحة لاستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.
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برلماني: زيارة "جوارديولا" لمصر فرصة رائعة للترويج للسياحة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" وأسرته إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لها أهمية كبرى، إذ أنه لا يوجد شك في كون كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدا بدور هيئة تنمية السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ أنها أعدته له غداء أمام الأهرامات.