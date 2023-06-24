15 ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه على مدار اسبوع جرى تنفيذ نحو 15 ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية.

يأتى ذلك ضمن الأنشطة الصيفية وخطة العمل لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية فى اكتشاف مهارات الطلاب والعمل على صقلها وتنميتها.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن ورش العمل تضمنت ورشة عمل كنوز مهملة ( تدوير . وهاند ميد) لاكتشاف الموهوبين في المجالات المختلفة، وكيفية التعامل مع الطالب الموهوب، وتعريف الطلاب بمصادر المعلومات الإلكترونية، والتعرف على البيانو،والذكاء الاصطناعي.



وجاءت ورشة ارسم وعبر لتنمية الإبداع لدى الطلاب الموهوبين في التعبير عن فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، و ادارة الوقت واستثمار العشر الأوائل من ذي الحجة، وتم عقد افعل يا أبت ماتؤمر ثمرة حسن التربية (القيم والأخلاقيات)،والحلقة الثانية من تحسين الخط العربى

كما تم عقد ندوة تعريفية عن مدارس ستيم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا،وأشغال يدوية ( أعمال الخرز )، وتنمية القيم والأخلاقيات، وورشة عمل التعرف على علبة المسرح، واستكمال التدريب على الاستعراض، وكيفية تصميم صفحة على موقع التواصل.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.