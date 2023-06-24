قاديروف: يجب القضاء على التمرد ونحن مستعدون لحماية وحدة الدولة الروسية

السبت 24/يونيو/2023 - 01:17 م

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، تأييده الكامل لكل ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وجهها للشعب اليوم، مشددا على ضرورة القضاء على التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وقال قاديروف في بيان عبر "تيليجرام":" لدينا قائد أعلى منتخب من قبل الشعب يعرف الوضع برمته بأدق التفاصيل بشكل أفضل من أي استراتيجي".

وأضاف: "يجب القضاء على التمرد، ونحن مستعدون إذا كان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة".

وتابع الرئيس الشيشاني:" أن مقاتلي وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان قد غادروا بالفعل إلى مناطق التوتر، سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتها"، مؤكدا أن أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي في مثل هذه اللحظة فوق كل شيء.

وشدد قاديروف على أن ما يحدث ليس إنذارا لوزارة الدفاع ولكنه تحد للدولة ويجب على الجميع الالتفاف ضده.

وقال:" انظروا كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع، كم عدد الأكاذيب وكم عدد النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا، وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار، وهذه هي النتائج المتوقعة لمحاولة بريجوجين الغادرة".

