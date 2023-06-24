الاتحاد الأوروبي وأيسلندا يجريان حوارهما الأول حول الأمن والدفاع

السبت 24/يونيو/2023 - 01:18 م

أجرى الاتحاد الأوروبي وأيسلندا حوارهما الأول من نوعه لتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن والدفاع.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة عقب انتهاء فعاليات الحوار في مدينة "ريكيافيك" عاصمة أيسلندا:" أن الطرفين تبادلا الآراء حول عددا من القضايا، بما في ذلك دعم أوكرانيا والتطورات في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، فضلا عن الاستثمارات والابتكار في مجال الأمن والدفاع".

وذكر البيان:" أن الاتحاد الأوروبي وأيسلندا ناقشا أيضًا فرص التعاون في مجالات المرونة والأمن السيبراني ومواجهة التهديدات المختلطة والتصدي للمعلومات المضللة. كما وافق الطرفان على مواصلة التبادلات على أساس منتظم".

وشارك في رئاسة الاجتماع أليسون ويستون، رئيس قسم الشراكات والاتفاقيات في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وجوناس ألانسون، المدير العام لمديرية الدفاع بوزارة الخارجية الأيسلندية.