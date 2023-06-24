الرئيس البولندي يعقد مشاورات بشأن الوضع في روسيا.. والحكومة الألمانية تؤكد متابعة الوضع عن كثب

السبت 24/يونيو/2023 - 01:24 م

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أنه عقد مشاورات بشأن الوضع في روسيا، مؤكدا أنه يتابع الأحداث بصفة مستمرة.

وقال دودا - في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) أوردتها قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه عقد مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع بالإضافة إلى الحلفاء بشأن الوضع في روسيا، مضيفا أنه "يتم متابعة مجرى الأحداث التي تجري وراء حدودنا الشرقية بصفة دائمة".

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس تراقب "الأحداث في روسيا عن كثب".

يشار إلى أن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين، نشر في وقت سابق عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية، وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاجنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالوضع ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

