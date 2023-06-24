قصر ثقافة طنطا يناقش التداعيات الخطيرة للإرهاب

عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة توعوية بعنوان "أقنعة الإرهاب"، تم خلالها مناقشة التداعيات الخطيرة للإرهاب على الفرد والمجتمع.

أوضح الدكتور حسام بندق، المدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أن الإرهاب لم يعد عن طريق استخدام السلاح فقط، بل أصبحت له عدة أوجه تعتمد معظمها على انتشار الفكر المتطرف والشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أشار سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام السابق بمحافظة الغربية إلى أن الإعلام بشتى صورة وأشكاله يلعب دورا مهما في محاربة الإرهاب والتطرف، من خلال نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتاحة من مصادرها الرسمية قبل نشرها للجمهور، مع التأكيد على عقد العديد من الفعاليات واللقاءات للحديث حول خطورة الإرهاب على المجتمعات وعلى التنمية.