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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ربط المطارات الأبرز.. نائب يقدم روشتة للنهوض بالسياحة (فيديو)

السياحة في مصر
السياحة في مصر
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قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، إنّ إدارة السياحة تختلف اختلافا كبيرا وجذريا عن إدارة الآثار، وبالتالي، فإنه لابد من الفصل بين الملفين: "الآثار تحتاج إلى وزارتين مثلا من أجل متابعة الاستكشافات، ونحمد الله أن مصر غنية جدا بالآثار".

وأضاف "محسب"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، وذلك، خلال حديثه عن إنجازات ملف السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو: "السياحة حظها قليل جدا في الترويج لها بسبب الانشغال في دمج الوزارتين، كما يجب زيادة الثقافة السياحية وهناك حاجة ماسة إلى توعية المواطن بهذه الثقافة من خلال أعمال فنية ودرامية وأغاني".

وتابع عضو مجلس النواب: "القوى الناعمة مؤثرة جدا في العالم كله وليس شعب مصر فقط، وبالتالي، فإن الوعي الثقافي والسياحي مرتبط بنجاح السياحة في مصر، كما يجب أن نهتم أيضا بالصدق والمصداقية وحوكمة الأسواق وفرض أسعار محددة في الأماكن السياحية، كما يجب الاهتمام بالطيران الاقتصادي وفتح المجال للشركات الخاصة من أجل إنشاء شركات طيران خاص، ويجب أن نربط بين المطارات أيضا، وتدريب العاملين، ونريد دقة أكبر في نوعية التدريب". 
 


 

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