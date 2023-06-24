ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة البيئة" بالدقهلية تكثف حملاتها الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بالدقهلية إدارة صحة البيئة بالمديرية،  بتكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميدانى على  جميع حمامات السباحة والشواطئ والعائمات والفنادق.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الاضحى المبارك.

وكشف مدير إدارة صحة البيئة الدكتور أحمد المكاوى، أنه تم سحب 40 عينة من حمامات السباحة يالإضافة إلى عينات من مختلف  الشواطئ بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

وأضاف أنه تم سحب 435 عينة للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه ومراكز للشباب تضمنت  350 عينة مياه من شبكات مرشحة ونحو 37 أخرى من شبكات جوفية علاوة على 15 عينة طرود محطات مياه و5 أخرى من وحدات غسيل كلوي  

وأوضح، أن الإدارة كثفت من جولاتها  على  الاماكن العامة ومناطق وساحات  للصلاة والحدائق العامة والمتنزهات إلى جانب،السلخانات لمراجعة استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية.

أجازه عيد الاضحى المبارك الحدائق العامة والمتنزهات الدقهلية عيد الاضحى المبارك وحدات غسيل كلوي