أكد الفنان خالد الصاوي، أهمية معرفة تاريخنا، والحفاظ على الهوية المصرية، إذ أن النقطة الفاصلة هي "احنا مين؟ ومن أنت؟"، مشيرا إلى أن القبطية لا تمثل أقلية بجوار الإسلام بل إنها جزء من تاريخ مصر، وهناك أعمدة أساسية للشخصية المصرية كالقبطية والإسلامية ومن قبلهم الفرعونية المصرية.
وأضاف "الصاوي"، خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى ، اليوم السبت: "مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا ومازلنا وسنظل قلب العروبة"، مشيرا إلى أن أهمية التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ بلدنا، كما أكد أهمية فهم النفس وتقديرها إلى جانب إدراك خليط الشخصية المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو مستشرقين.
وتابع: الثقافة لها دور هام في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون، مشيرا إلى أهمية إعطاء مساحة من الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، موضحا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.
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خالد الصاوي: مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة (فيديو)
أكد الفنان خالد الصاوي، أهمية معرفة تاريخنا، والحفاظ على الهوية المصرية، إذ أن النقطة الفاصلة هي "احنا مين؟ ومن أنت؟"، مشيرا إلى أن القبطية لا تمثل أقلية بجوار الإسلام بل إنها جزء من تاريخ مصر، وهناك أعمدة أساسية للشخصية المصرية كالقبطية والإسلامية ومن قبلهم الفرعونية المصرية.