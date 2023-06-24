خالد الصاوي: مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة (فيديو)

أكد الفنان خالد الصاوي، أهمية معرفة تاريخنا، والحفاظ على الهوية ‏المصرية، إذ أن النقطة الفاصلة هي "احنا مين؟ ومن أنت؟"، مشيرا إلى أن القبطية ‏لا تمثل أقلية بجوار الإسلام بل إنها جزء من تاريخ مصر، وهناك أعمدة أساسية ‏للشخصية المصرية كالقبطية والإسلامية ومن قبلهم الفرعونية المصرية.‏

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة ‏الأولى ، اليوم السبت: "مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا ‏ومازلنا وسنظل قلب العروبة"، مشيرا إلى أن أهمية التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ ‏بلدنا، كما أكد أهمية فهم النفس وتقديرها إلى جانب إدراك خليط الشخصية ‏المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو ‏مستشرقين.‏

وتابع: الثقافة لها دور هام في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب ‏من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون، مشيرا إلى أهمية إعطاء مساحة من ‏الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، ‏موضحا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.‏



