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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد مواطن فلسطيني مُتأثرًا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية أمس الجمعة. 
وأفادت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - بأن الشاب طارق موسى خليل إدريس (39 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدها مخيم عسكر شرق محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية، وأدخل إلى المُستشفى العربي التخصصي بالمدينة مُصابًا برصاصة في البطن، قبل أن يرتقي شهيدًا قبل قليل. 

الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي نابلس الضفة الغربية