محافظ القليوبية: مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لنهاية يوليو القادم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم، على الموقع الإلكترونى (www.sgg.eg ) وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " في محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ القليوبية، دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيرًا إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، لافتة إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية "أونلاين" فى مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي،، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

وأكد" المحافظ " أنه جرى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية كلا من السكرتير العام ومدير ادارة المخلفات الصلبة كمقرر للجنة ونقطة اتصال ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة القليوبية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت (321) مشروعًا متنوعًا وتم إختيار (22) مشروع مكتملًا للمواصفات وتم اختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية " مشروع عن كل فئة " بفئاتها الستة وهي:

- المشروعات الكبيرة تحت عنوان" مشروع تطوير منطقة العكرشة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2020/555 - بمركز الخانكة

- المشروعات المتوسطة تحت عنوان" إدارة وتشغيل معدات نقل التربة"

- المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " تحت عنوان (اكبسنى)

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة تحت عنوان "27000 شجرة"

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح تحت عنوان " دور الزراعة المتجددة"

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تحت عنوان: تحسين مقاومة أسماك البلطي.