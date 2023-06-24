وزير خارجية التشيك: نراقب الوضع في روسيا عن كثب

السبت 24/يونيو/2023 - 01:06 م

قال وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي" اليوم السبت، إن بلاده تراقب الوضع في روسيا عن كثب.

وأضاف ليبافسكي - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن التحذير من السفر إلى روسيا لا يزال ساريا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتهديد المحتمل بتدهور الوضع الأمني في روسيا.

يشار إلى أن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية "يفجيني بريجوجين"، قد نشر في وقت سابق عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية.. وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاجنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بالوضع ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.