ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على مالكى المحال التجارية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على مالكى المحال التجارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (مالك أحد المحال التجارية - كائن بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" لقيامه بالنصب عليه من خلال إرساله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى عبر أحد التطبيقات من رقم محدد وحضور أحد الأشخاص وإدعائه بأن المبلغ المالى محول لشخصه وقام بإستلام المبلغ ، وعقب ذلك إكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالتطبيق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (هاتف محمول خاص بأحدهما "المستخدم فى الواقعة" - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.. وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية على النحو المشار إليه وأقرا بارتكاب عدد (2) واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

