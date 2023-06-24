محمد لطفي يشارك جمهوره اختيار اسم شخصية لصورته جديدة

شارك الفنان محمد لطفى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له بشكل مختلف شارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "ايه اكتر اسم يليق على الشخصية دى"، ليتفاعل معه الجمهور والمتابعين بشكل كبير وكانت أبرز المقترحات "فرعون، شداد، أبو جبل، رفاعى، سليم، الجابرى" وغيرها الكثير.

وظهر لطفى من خلال الصورة بطريقة الأبيض والأسود، وملوف حول رأسه وشاح يغطى رأسه وعنقه، ونظرات حاده ما بين الشر أو الانتقام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد لطفى المشاركة فى السباق الرمضانى بمسلسل"رمضان كريم ٢" ، بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد لطفى، نجلاء بدر، كريم عفيفى والإخراج سامح عبد العزيز.