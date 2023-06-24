شاب يذبح صديقه بسبب خلافات مالية بمدينة بدر

أقدم شاب على ذبح صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

بلاغ بوصول مصاب

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ في الرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض “مطواة”، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.