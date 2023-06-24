نهال عنبر تؤكد أهمية التوعية بتعليم ‏الأطفال

قالت الفنانة نهال عنبر، إنه يجب قيام المدرسة بدورها التربوي والتوعوي على ‏أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال فلا يستقطبوا بسهولة، كون الأطفال ضعيفة ‏يسهل استغلالهم والتحكم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم ‏مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير ‏بهدف تحفيز الشباب. ‏

وأضافت "عنبر"، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة ‏الأولى،اليوم السبت ، أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون ‏لديه مباراة هامة يستعد لها كثيرا من قبل ذلك، مؤكدة إلى أهمية التوعية بتعليم ‏الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ أن أحد أعضائه.‏

وتابعت، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم ‏أبنائهم، مشيرة إلى أن الدراما سحر الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، ‏متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت ‏القاهرة بجانب الدراما لكي ترجعهم من جديد مرة أخرى. ‏

https://www.youtube.com/watch?v=FlwHRX00ruQ

