قالت الفنانة نهال عنبر، إنه يجب قيام المدرسة بدورها التربوي والتوعوي على أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال فلا يستقطبوا بسهولة، كون الأطفال ضعيفة يسهل استغلالهم والتحكم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير بهدف تحفيز الشباب.
وأضافت "عنبر"، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى،اليوم السبت ، أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون لديه مباراة هامة يستعد لها كثيرا من قبل ذلك، مؤكدة إلى أهمية التوعية بتعليم الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ أن أحد أعضائه.
وتابعت، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم أبنائهم، مشيرة إلى أن الدراما سحر الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسؤولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة بجانب الدراما لكي ترجعهم من جديد مرة أخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=FlwHRX00ruQ
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نهال عنبر تؤكد أهمية التوعية بتعليم الأطفال
قالت الفنانة نهال عنبر، إنه يجب قيام المدرسة بدورها التربوي والتوعوي على أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال فلا يستقطبوا بسهولة، كون الأطفال ضعيفة يسهل استغلالهم والتحكم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير بهدف تحفيز الشباب.