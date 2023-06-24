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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أطباء فلسطينيون يعلنون استئصال عين طفل أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الطفل خالد أكرم خالد
الطفل خالد أكرم خالد ملالحة
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 أعلن أطباء فلسطينيون، اليوم السبت، استئصال عين طفل (5 أعوام) إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المُحتلة.
وقال الأطباء في مُستشفى "النجاح" بمدينة نابلس، إنه تم استئصال عين الطفل خالد أكرم خالد ملالحة، الذي أصيب وهو داخل سيارة والده. 

أطباء فلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي استئصال عين