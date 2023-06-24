أطباء فلسطينيون يعلنون استئصال عين طفل أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

السبت 24/يونيو/2023 - 12:55 م

أعلن أطباء فلسطينيون، اليوم السبت، استئصال عين طفل (5 أعوام) إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقال الأطباء في مُستشفى "النجاح" بمدينة نابلس، إنه تم استئصال عين الطفل خالد أكرم خالد ملالحة، الذي أصيب وهو داخل سيارة والده.