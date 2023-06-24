رئيس الدوما الروسي يهيب قوات فاجنر الوقوف بجانب الشعب وحماية الوطن

السبت 24/يونيو/2023 - 12:55 م

أهاب رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بقوات "فاجنر" اتخاذ القرار الصائب الوحيد المتمثل بالوقوف مع الشعب وحماية أمن ومستقبل الوطن، وتنفيذ أوامر القائد الأعلى للجيش.

وقال فولودين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "تاريخ روسيا شاهد على أن التحديات والتهديدات الخارجية حشدت مجتمعنا، وأننا نتغلب معا على كافة الصعوبات"، مضيفا أن نواب مجلس "الدوما" الذين يمثلون مصالح مواطني روسيا متمسكون بوحدة الصف، ويعلنون تأييدهم التام للرئيس فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للجيش الروسي.

وأشار فولودين إلى أن مشاكل البلاد ومتاعبها على مر التاريخ لم تحدث إلا بسبب الخيانة والانقسام الداخلي وخيانة النخبة، داعيا قوات "فاجنر" اتخاذ القرار الصائب الوحيد والمتمثل بالوقوف مع الشعب وحماية أمن ومستقبل الوطن، وتنفيذ أوامر القائد الأعلى للجيش، وأي شيء سوى ذلك خيانة.