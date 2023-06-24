ضبط سائق تسبب فى وفاة مواطن بمنطقة الخليفة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة قائد سيارة لإصطدامه بأحد الأشخاص مما أدى لوفاته بدائرة قسم شرطة الخليفة.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة مفاده ورود بلاغا بحدوث مصادمة ومصاب "توفى أثناء إسعافه" بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإصطدامه بـ(عامل - مقيم محافظة الجيزة) مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا انه توفى أثناء إسعافه متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف يإرتكاب الواقعة عى النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.