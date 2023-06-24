بعد الفوز على فاركو.. تعرف على مشوار الزمالك في كأس مصر

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بطاقة العبور للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16 مساء أمس الجمعة.

وضرب الزمالك موعدًا مع المقاولون العرب، في ربع النهائي، في المباراة المقرر لها، يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو القادم، على استاد القاهرة.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بهدف فخر الدين بن يوسف، في دور الـ16.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 8 آخرين، وتلقى 7 هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد 32 نقطة، ويأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.