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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بمنيا القمح

المضبوطات
المضبوطات
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 نجحت الأجهزة الأمنية اليوم فى ضبط شخصين من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة، فقد تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية توقف سيارة ملاكى يستقلها شخصان ولدى التوجه لاستبيان الأمر قام مستقليها بالهروب داخل الأراضى الزراعية، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكى بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام تقريباً - عدد من الهواتف المحمولة).
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,160,000 مليون جنيه تقريباً)
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

كمية كبيرة مخدر الهيروين وزارة الداخلية