محطات فنية فى حياة المخرج الراحل جميل المغازى

رحل صباح اليوم عن عالمنا المخرج التلفزيونى الكبير جميل المغازى، وأعلن نجله المخرج جميل جميل المغازى عن رحيل بمنشور على صفحته الشخصية، ويعد أحد أهم مخرجى ومنتجى التلفزيون والذى أثرى العمل الإعلامى بالكثير من الأفكار واللقاءات المختلفة، فى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات المخرج الراحل جميل المغازى..

"ندوة أم كلثوم" بداية التوأمة مع مفيد فوزى

قال المخرج جميل المغازى فى لقاء تلفزيونى له أنه فى عام ١٩٨٠ كلفته الاستاذه ساميه صادق رئيس التليفزيون فى ذلك الوقت، بتنظيم ندوة للسيدة أم كلثوم، وعلى الفور إتفقت مع مفيد فوزى رغم أنه لم يكن من أبناء ماسبيرو فى ذلك الوقت، ولكن نجحت الندوة نجاحاً كبيراً، فتوالت بعدها الندوات ونظمنا ندوة عبدالحليم حافظ والكثير بعد ذلك، وكانت البداية مع مفيد فوزى.

الإنتاج التلفزيونى

قدم الثنائى جميل المغازى والإعلامى مفيد فوزى توأمه إعلامية لاقت نجاحاً كبيراً، على مستوى الإخراج والتقديم التلفزيونى، وبعد نجاحهم فى تقديم العديد من السهرات التلفزيونية واللقاءات الهامه والناجحه، أقدم المخرج جميل المغازى على خطوة الإنتاج، وأعلن فى تصريحات تلفزيونية أنه يملك أكثر من ٥٠٠ ساعه من أهم لقاءات نجوم الفن والثقافة للمجتمع المصرى، فى عصر زمن الفن الجميل والتى سعى أن ترى النور كثيراً داخل تلفزيون بلاده.

حلم جميل المغازى

أعلن جميل المغازى أن حلمه أن يتم تقديم الكنز الإعلامى الذى أنتجه داخل التلفزيون المصرى، ولكنه رفض بعدما لاقى عدم إهتمام من قبل المسئولين فى السابق، وظل هو مفيد فوزى يسعى كل منهم بكل طاقه أن يقبل التلفزيون فترة التسعينات وبداية الألفية لعرض الساعات ولكن دون جدوى، للدرجة التى جعلت المغازى يفكر فى إنشاء قناه تلفزيونيه خاصة، ولكن عامل السن وقف عائق فهو لم يستطع أن يدير محطة تلفزيونية فى سن كبير.