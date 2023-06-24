المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر في بطولة أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي في الثامنة مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب النيجر غدا الأحد ببطولة أمم أفريقيا، باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب في من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل مباراة الغد من أجل تحفيزهم خاصة أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن في مثل هذه البطولات وطالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته في المنافسة على اللقب والتأهل للأولمبياد .

ومن المتوقع أن يكون التشكيل الذى سيخوض به ميكالي مباراة النيجر كالتالي: حمزة علاء فى حراسة المرمى، ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر فى خط الوسط وأحمد قطة إبراهيم عادل تحت رأس الحربة أسامة فيصل.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.