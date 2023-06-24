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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير أثري: الملك توت عنخ آمون مصدر جدل للعالم

الملك توت عنخ أمون
الملك توت عنخ أمون
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تحدث الخبير الأثري أحمد عامر، عن إقامة معرض لـ توت عنخ آمون في برشلونة، قائلا: الحضارة المصرية مصدر إلهام للعالم أجمع، لذلك يسعى السائح إلى رؤية آثار وتاريخ مصر.
وأضاف "أحمد عامر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الملك توت عنخ آمون يعتبر مصدر جدل للعالم الخارجي، حيث قام مجموعة من العلماء بتخيل شكل الملك توت عنخ آمون، خاصة وأنه توفى في عمر صغير.

وأكمل: معرض توت عنخ أمون في برشلونة سيفتح أبوابه من الـ10 صباحا، وسيقدم المعرض جوانب من حياة الملك باستخدام مجموعة من الصور.
وشدد على أن فكرة عرض أكثر 5000 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون، داخل المتحف المصري، سيسهم في جذب السياحة بشكل كبير، وسيعمل على زيادة تدفق عدد السائحين.

برشلونة الحضارة المصرية إكسترا نيوز معرض توت عنخ أمون