مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي ينظم لقاء التنوع إرادة إلهية

نظمت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي برئاسة القس مدحت ناشد أسعد حوارا مجتمعيا تحت شعار "قبول الآخر"، بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية ميانة التابعة لمركز مغاغة.

في حضور كوكبة من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية بالقرية وغيرها من القرى المحيطة.

بحضور القس خليل إبراهيم رئيس مجمع الأقاليم الوسطى والذي أشار في كلمته إلى أساسيات الحوار الناجح:

١. الاحترام المتبادل.

٢. حوار مبني على قبول الآخر.

٣. أضع نفسي مكان الآخر.

٤. حوار بحرية دون مقاطعة... الأذن التي تصغي.

٥. اللغة المستخدمة مفهومة وواضحة.

٦. حوار ليس هدفه الجدل

٧. حوار يلامس واقع الآخر

كما تحدث فضيلة الدكتور الشيخ عبدالله شلبي مسؤول مساجد القاهرة وقد أكد فضيلته على أن

_ الأديان بها ثلاثة أمور

العقيدة والعبادة والمعاملة

العقيدة والعبادة لك ولغيرك كل بحسب دينه أما الثالثة المعاملة فهى هي التي تجمع بينك وبين غيرك

- اسمع مني كما تسمع عني

كما تحدث القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي. والذي تكلم عن أهمية التربية والنشأة الصحيحة بعيدا عن التعصب وأساليب الشحن السلبية المتبادلة ونتائجها مستقبليا

١. التنوع والتعددية إرادة إلهية لا يمكن انكارها..انت لست بمفردك

٢. مشكلة البشر في مرض التعصب.

٣. اقبل الاخر بغض النظر عن لونه وشكله ومعتقده ودينه

٤. التعددية ثراء والتنوع غنى

وأدار اللقاء القس كامل إبراهيم وشارك القس إبراهيم ناجح راعي كنيسة الإنجيلية بميانة مغاغة

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