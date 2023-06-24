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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في الشأن الروسي: الإعلام يضخم حقيقة انقلاب قائد فاجنر على بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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 كشف الدكتور سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي، حقيقة ما يجري بعد إعلان قائد مجموعة "فاجنر" تمرده، على روسيا، مؤكدا أنه يجري الآن تضخيم كبير لما يحدث بين فاجنر وروسيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “هناك طموحات سياسية لقائد مجموعة فاجنر، الذي حقق إنجازات كبيرة على الأراضي الأوكرانية، لم تعترف بها وزارة الدفاع الروسية”.

وأضاف: "الأمور تحت السيطرة ولا يوجد شيء يثير القلق والتوتر، ويغير في موازين الأوضاع سواء داخل الوضع الروسي"، لافتا إلى أن تصريحات يفجينى بريجوجن لم تؤخذ منه بشكل رسمي ولكن كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور سمير أيوب أن الفيديو الذي ظهر فيه بريجوجن يتهم روسيا بقصف مجموعته العسكرية من الممكن أن يكون مفبركا، وأن كل ما يحدث هو في إطار الحرب النفسية لزعزعة الأمن الداخلي لروسيا، قائلا: "لايمكن أن نعول على تصريحات بريجوجين أو نتعامل معها على محمل الجد، طالما لم تكن هناك بيانات رسمية".

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