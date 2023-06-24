9 سنوات إنجازات.. 30 مليار جنيه قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم ضخ مبلغ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بسوهاج خلال فترة حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحى بسوهاج.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طمابتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتخدم 200 ألف نسمة ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه وتخدم 14 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 5 ملايين جنيه وتخدم 24 ألف نسمة ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 11 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لترا لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركزاخميم بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لترا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد سالمالمرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم398 الف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 الف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيهوتخدم 160 الف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 الفنسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 الاف نسمة ومشروع محطةمياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركزاخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق بمركز اخميم وتبلغ تكلفتها65 مليون جنيه وتخدم 46 الاف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغتكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 الف نسمة ومشروعات مياه الشرب التى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريفالمصرى حياة كريمة والتى ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيههذا بالاضافة الى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 الف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار انه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروعصرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 الف نسمة ومشروعات صرف صحى قرىالسمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع احمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة ومشروعى صرف صحى الحلاقى وام دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 الف نسمة ومشروعىصرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة ومشروع صرف صحى نزةالحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفةتبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيهوتخدم 1500 نسمة ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 الف نسمة وكذلكمشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 الف نسمة ومشروع صرف صحى مدينة جهينة بتكلفةتبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 الف نسمة ومشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم3600 نسمة ومشروع صرف صحى دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 الفنسمة ومشروع صرف صحى المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 الاف نسمة ومشروع صرفصحى ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ويخدم 42 الاف نسمة ومشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركزطما بتكلفة تبلغ 83 مليون جنيه ويخدم 17 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الغابات بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 74 مليونجنيه ويخدم 13 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الكوامل والهجارسة واولاد غريب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 94 مليونجنيه ويخدم 14 الاف نسمة ومشروع صرف صحى القراقرة والقيصان ونجع ابو حسين و الدير القبلي بمركز سوهاج بتكلفةتبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 8 الاف نسمة ومشروع صرف صحى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ293 مليون جنيه ويخدم 51 الاف نسمة ومشروع صرف صحى الغريزات بمركز المراغة بتكلفة تبلغ 323 مليون جنيه ويخدم32 الاف نسمة مشروعات صرف صحى حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا بتكلفة تبلغ 207 مليون جنيه ويخدم 41 الاف نسمة ومشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا بتكلفة تبلغ130 مليون جنيه ويخدم 75 الاف نسمة ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى سوهاج غرب بمركز سوهاج بتكلفةتبلغ 198 مليون جنيه ويخدم مدينة سوهاج وقراها ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى الكولا بمركز اخميم بتكلفةتبلغ 126 مليون جنيه ويخدم مدينة اخميم وقراها ومشروع محطة رفع صرف صحى رقم 3 و 4 بحى الكوثر بتكلفة 50 مليونجنيه ويخدم 16 الف نسمة ومشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلتة بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 325 مليون جنيه ويخدم300 الف نسمة ومشروع محطة صرف صحي الفرعية بساقلته بمركز ساقلتة بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويخدم 20 الفنسمة ومشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية باولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه ويخدم 20 الفنسمة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى المنشاة واولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه ويخدم 350 الف نسمة ومشروعات الصرف الصحى التى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى ينفذهاالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 25 مليار جنيه هذا بالاضافة الى مشروع وصلاتالصرف الصحى التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 455 مليون جنيه.