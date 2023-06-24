قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

قال قائد مجموعة فاجنر "يفجيني بريجوجين": "إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اتخذ الطريق الخطأ وقريبًا سيكون لنا رئيس جديد".

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" رد قائد فاجنر، على تصريحات الرئيس الروسي "بوتين"، قائلًا: "الرئيس الروسي تجنب بخطابه ذكر المتمردين والخونة من قواته"، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الروسي حوّل قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في تصريحات: "نخوض قتالًا صعبًا ولا بد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة".

وأضاف، خلال كلمة متلفزة له: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، وما نواجهه اليوم هو خيانة للوطن"، متابعًا: "نحن بحاجة لتوحيد قواتنا لمواجهة التمرد، وسنرد بشكل قاس وصارم على التمرد".