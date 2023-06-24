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السبت 24 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى روسيا

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
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 حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة. 
وقالت الخارجية البريطانية، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، " إن هناك تقارير عن توتر عسكري في منطقة روستوف ويوجد خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أنحاء البلاد"، محذرة من نقص في الخيارات المتاحة لرحلات الطيران للعودة إلى المملكة المتحدة".

الخارجية البريطانية روسيا فاجنر