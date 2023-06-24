حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.
وقالت الخارجية البريطانية، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، " إن هناك تقارير عن توتر عسكري في منطقة روستوف ويوجد خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أنحاء البلاد"، محذرة من نقص في الخيارات المتاحة لرحلات الطيران للعودة إلى المملكة المتحدة".
العالم
بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى روسيا
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حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.
حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.