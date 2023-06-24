بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى روسيا

السبت 24/يونيو/2023 - 11:39 ص

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.

وقالت الخارجية البريطانية، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"، " إن هناك تقارير عن توتر عسكري في منطقة روستوف ويوجد خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أنحاء البلاد"، محذرة من نقص في الخيارات المتاحة لرحلات الطيران للعودة إلى المملكة المتحدة".