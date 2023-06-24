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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع الروسية تدعو مقاتلي "فاجنر" إلى عدم التورط في مغامرة إجرامية

فاجنر
فاجنر
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دعت وزارة الدفاع الروسية، مقاتلي مجموعة "فاجنر" إلى عدم الانخراط في مغامرة إجرامية، والاتصال بالأجهزة الأمنية في أقرب وقت لتأمينهم.
في السياق، أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، صباح اليوم السبت - فرض إجراءات مكافحة الإرهاب في مدينة موسكو ومقاطعتها. 
يأتي هذا في وقت دعا فيه مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، إلى عصيان مسلح؛ عقب إعلانه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.
 

الدفاع الروسية فاجنر مكافحة الإرهاب روسيا