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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوكراني: تصرفات قائد "فاجنر" هي عملية لمكافحة الإرهاب

فاجنر
فاجنر
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 أعلن مستشار للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، اليوم السبت، أن تصرفات قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريجوجين هي عملية لمكافحة الإرهاب. 
وقال المسئول الأوكراني - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن كل شيء بدأ للتو في روسيا، وعلى أحد الطرفين الخسارة إما رئيس فاجنر أو المجموعة المعاكسة له في روسيا"، مشيرا إلى وجود انقسام واضح للنخب هناك.
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أنه يراقب "الخلافات الناشئة" بين مجموعة فاجنر والقيادة العسكرية الروسية.
وأعلنت الدفاع الروسية أن نظام كييف يستغل استفزازات مؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين ويحاول مهاجمة باخموت، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تركز نشاط وحداتها الهجومية التكتيكية على أطراف هذه المدينة حاليا.

زيلنسكي فاجنر مكافحة الإرهاب روسيا