بوتين: سأدافع عن روسيا ومواطنيها ضد أي تهديد.. والرد على التمرد سيكون قاسيا

السبت 24/يونيو/2023 - 11:35 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /السبت/ أنه سيدافع عن روسيا ومواطنيها ضد أي تهديد بما في ذلك الخيانة الداخلية، موضحا أن رده سيكون قاسيا على التمرد المسلح.

وقال بوتين ـ في كلمة أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها، وتتصدى لعدوان النازيين الأوكرانيين ورعاتهم"، مؤكدا أن هذا الوقت يتطلب تضافر جميع الجهود والتكامل والحفاظ على وحدة روسيا وشعبها.

وأضاف "أن هذا التمرد على الشعب ورفاق القتال الذين يحاربون في الجبهة هي طعنة في الظهر.. والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة الوطن والشعب".. وتابع قائلا "أن الرد على من يحاولون التمرد ودفع البلاد إلى الفوضى والحرب الأهلية سيكون صارما، وسيتحملون العقاب الذي لا مفر منه والمسؤولية أمام القانون والشعب الروسي".

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية والأجهزة الأمنية تلقت أمرا بمكافحة الإرهاب في موسكو وغيرها من المناطق الروسية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستقرار الوضع في مقاطعة "روستوف".

وفي نهاية كلمته.. أوضح الرئيس الروسي قائلا "هناك من تم جرهم في هذه المغامرة الإجرامية.. وأدعوهم إلى الالتزام بالتعقل ووقف هذه التصرفات فورا".

وكان مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين، قد نشر عدة رسائل صوتية - عبر قناته على تطبيق "تليجرام" - أدعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية.. وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات "فاجنر" العسكرية الخاصة بأنها "كاذبة".. وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوضع، مؤكدا أن الجهات المختصة تتخذ حاليا جميع الإجراءات اللازمة.

