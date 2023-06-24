صدام بين بوتين وحليفه بريجوزين.. قائد قوات فاجنر يهدد باحتلال مدينة روستوف الروسية.. والرئيس الروسي: خيانة وانقلاب

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أولئك الذين يسلكون ما أسماه طريق الخيانة أو التمرد المسلح، وقال إنهم سوف يعاقبون، بعد أن قال رئيس منظمة فاجنر شبه العسكرية إن قواته سيطرت على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين، مما أدخل البلاد في أزمة.



وقال بوتين في خطاب للشعب الروسي، السبت، إن الأعمال العكسية ضد أولئك الذين يقاتلون في الجبهة هي طعنة في مؤخرة البلاد، وتعهد برد قاس وعقاب لأولئك الذين يخططون لـ "تمرد مسلح".

وكان بوتين يتحدث بعد أن أدى الخلاف مع الحليف المقرب يفجيني بريجوزين إلى تصعيد كبير لخلافته مع المؤسسة الأمنية لموسكو بشأن أسلوب تعاملهما مع الحرب في أوكرانيا .

وتعهد بريجوزين، الذي يرأس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بمحاصرة مدينة روستوف بجنوب روسيا والانتقال إلى موسكو إذا لم يلتق به وزير الدفاع، سيرجي شويجو والمسئول العسكري الروسي البارز، فاليري جيراسيموف.

تأتي تصرفات بريجوجين بعد أن اتهم القوات الروسية بقصف معسكر فاجنر العسكري وقتل "كمية هائلة" من مقاتليه، وهو ادعاء نفته وزارة الدفاع الروسية ووصفته بأنه "استفزاز إعلامي".

وحذر بريجوزين، الذي لعبت قواته دورًا رئيسيًا في الغزو الروسي لأوكرانيا، من الانتقام في سلسلة من رسائل التليجرام يومي الجمعة والسبت، حيث أعلن أن قواته تتحرك إلى منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا المحتلة من قبل روسيا، وأنهم على استعداد لتدمير كل شيء في طريقهم.

ونشر مسؤول المخابرات الروسية، اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسيف، مقطع فيديو عن تصرفات بريجوزين، واصفًا إياها بأنها محاولة انقلاب.

وقال أليكسيف: الرئيس وحده له الحق في تعيين القيادة العليا للقوات المسلحة، وأنت تحاول التعدي على سلطته. هذا انقلاب. لا داعي للقيام بذلك الآن، لأنه لا ضرر أكبر بصورة روسيا وقواتها المسلحة ".

وأكد بريجوزين أن قواته ستتلقى دعمًا واسعًا من الجنود الروس، مدعيا أنهم استقبلوا استقبال الأبطال عندما دخلوا منطقة روستوف وأنه بحلول صباح يوم السبت، انضم 60-70 مقاتلا بالفعل، قال: "خرج حرس الحدود للقاءنا وعانقوا مقاتلينا".

وأصبح النشاط العسكري واضحًا في روستوف صباح يوم السبت، عندما بدأت صور على وسائل التواصل الاجتماعي للمركبات العسكرية وهي تمر في شوارع المدينة، وطائرات الهليكوبتر صباح السبت، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا الجهة التي تسيطر عليها.

زطلب حاكم منطقة روستوف فاسيلي جولوبيف في وقت سابق السبت من السكان التزام الهدوء وعدم مغادرة منازلهم في بريد تلغرام.

وتبعد منطقة روستوف حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلًا) عن موسكو، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة.