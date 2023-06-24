ربنا يرزق ياسمين عز بعريس شبه "الشاويش عطية".. هذا هو الحل لعلاج "الأفورة المستأنسة"!!

ما زالت الإعلامية "المثيرة" للجدل ياسمين عز تصر على أن تتصدر "الترند" بتصريحاتها العجيبة الغريبة التي يراها الكثيرون تحط من مكانة وقيمة المرأة كمخلوق طبيعي أولا وشريك حقيقي في المجتمع ثانيا، فقد اشتهرت بتمجيد قدر "الذكور" لدرجة أن "الرجالة" أنفسهم يجدون في هذا المدح والإطراء و"التقديس" نوع خطير من "الأفورة" المرفوضة.

وفي أحدث عجائبها.. قدمت "عز"، في حلقة اليوم الجمعة الماضية في برنامجها "كلام الناس" والذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" العديد من النصائح للف الطرحة للسيدات.

وقالت: "دي فقرة حجاب مش عادية لو رايحة فرح قد يكون أم أحمد اللي بتحبيه هتشوفك لازم تزغللي عين أم أحمد"، وكأن الحجاب مشرع فقط لاصطياد العرسان.

وبكل صراحة فإنه مما لا شك أن المذيعة ياسمين عز لديها قدرة غير عادية على خطف الأضواء، بأي طريقة وبأي لبس وبأي كلام، وده ممكن نتفهم أنه "حقها"، زي حق "روقة" كده في فيلم العار، لكن بكل صراحة هي زودتها كتير اوي في مسألة النصايح اللي بتوجهها للبنت والست المصرية لدرجة تخلي الرجالة نفسهم يزهقوا ويرفضوا روح الخضوع والخنوع دي.

فتلاقيها في مأساة عروس الاسماعيلية اللي انضربت واتهانت يوم فرحها تدافع عن "عريس الندامة" وتقول وأيه يعني لما تستحمل نرفذة جوزها.

مرة تاني تقول لست البيت: "البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة... ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها... بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته... ما هو جايبها بفلوسه"، مع أن من أبسط قواعد حتى النظافة خلع الحذاء عند دخول المنزل.

وفي مرة أخرى تلوم الزوجة على غيرتها على زوجها وتشجع على زوغان العين قائلة: "الراجل عينه زايغة.. ما هو طول ما بيشوفك ضاربة البوز وعاملة "القمطة" في شعرك هيطفش... فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديه أكبر حتة من الفرخة؟".

وتابعت: "الست اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة... مصطلح الجارية ده هناك في مسلسل حريم السلطان مش عندنا".

وفي واقع الحال فإن ما تردده ياسمين عز لا تقبله فطرة إنسانية إلا إذا اعتبرنا المرأة قطعة حجر أو بلاستيك بدون إحساس أو عايشة بلقمتها، وهذا وضع لا يرضي إلا الرجال المرضى النفسيين، وإذا كان منطقها أنها تحاول أن "تظلل" المرأة على عيشتها مع الرجل فلا يكون بهذه الصورة المهينة.. مش كده ولا ايه؟أ

بعض الظرفاء اقترحوا علشن نخلص من "هري" ياسمين نجوزها بعريس زي القمر مثل الشاويش عطية الله يرحمه الذ تألق في أداء شخصيته الفنان الراحل رياض القصبجي.