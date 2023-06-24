"السياحة": لن يسمح بدخول مخيمات المشاعر لغير حجاج الشركات

طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج، بضرورة إخطار مؤسسة الإدلاء حال وجود أي تغيير في برنامج التفويج.

وبحسب خطاب من محمد مشرف مدير مكتب مصر بمؤسسة الأدلاء، فإنه إذا سبق إخطار المؤسسة بتفويج 100 حاج بالباصات ثم طلب عدد من الحجاج السفر من خلال القطار أو أي وسيلة نقل أخرى فيلزم عدم إتمام الحجز لهم إلا بعد إخطار المؤسسة.

وفي إطار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، وشركة رواف منى لإنجاح موسم الحج، فقد تم وضع خطة تشغيلية وتنظيمية وإشرافية لكافة المستويات بالمشاعر (عرفة – منى)، حيث تم الدفع بلجان وفريق عمل متكامل على مدار الساعة من الوزارة والغرفة وشركة رواف منى لإحكام الرقابة والسيطرة لدخول المخيمات قصرا على حجاج السياحة فقط.

وطالبت غرفة الشركات، بالتنبيه على مشرفى الحج بالتعاون مع فريق العمل، لإنجاح الموسم، وفى حالة ثبوت مخالفة تضر مصلحة وراحة الحجاج سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.