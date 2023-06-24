أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت

السبت 24/يونيو/2023 - 11:09 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع.

في بنك القاهرة، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وتداول سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، عند 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وفي السوق الموازية، هبط سعر الدولار في السوق السوداء من مستويات 39 و40 جنيه إلي 35.5 جنيه للشراء و36 جنيه للبيع مما يجعله قريبا من سعر السوق الرسمي، وهو ما يعد ضربة قوية للمضاربين بالعملة الخضراء في السوق السوداء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.20 %، خلال اليوم إلى 102.31.

وارتفع اليورو 0.35 % إلى 1.0956 دولار، وزادت العملة الأمريكية 0.4 بالمئة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان يوم الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2741 دولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.